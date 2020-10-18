Лікарі розповіли про вісім "тихих" симптомів раку мозку

Названі приховані симптоми раку головного мозку (колаж: РБК-Україна)

Лікарі розповіли про приховані симптоми раку головного мозку, які легко проігнорувати

Лікарі розповіли про приховані симптоми пухлини головного мозку, які часто маскуються під інші хвороби. Ми можемо довгий час списувати ці ознаки на втому, запивати головний біль таблетками замість того, щоб пройти обстеження.

Про "тихі" симптоми раку мозку пише lenta.ua.

1. Несильний головний біль. Онкологія часто маскується під перевтому або мігрень, тому люди не звертають уваги на такі, здавалося б, дрібниці.

2. Порушення периферійного зору. Проблема полягає в тому, що людина під час водіння автомобіля не бачить того, що відбувається праворуч і ліворуч. Виникають так звані "сірі зони".

3. Слабкість. Симптом може проявлятися тим, що ви часто втрачаєте рівновагу під час ходьби, відчуваєте занепад сил, апатію.

4. Сонливість. Якщо ви повноцінно відпочиваєте по 7-8 годин, але вас часто хилить в сон вдень, вам пора перевіритися у лікаря.

5. Раптове заїкання. Вам іноді важко виговорити слова, ви запинаєтесь.

6. Проблеми з мовленням. Найбільш часто проблеми з промовою проявляються у вигляді труднощі підбору слів.

7. Погіршення слуху. Ви часто перепитуєте, відчуваєте дискомфорт у спілкуванні.

8. Проблеми з репродуктивною системою. Можуть виникати труднощі із зачаттям дитини.

Раніше ми писали, що лікарі назвали три непомітних ознаки підвищеного цукру. Якщо їх ігнорувати, можна отримати діабет другого типу.

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