Лікарі пояснили, чи зможе кашель розповісти про хворобу

Кашель не розповість про захворювання (фото: pixabay.com)

Неможливо правильно визначити хворобу у людини тільки по звуку кашлю

Вчені розвінчали популярний міф про те, що по звуку кашлю людини можна діагностувати у неї те або інше захворювання. Команда дослідників з Мічиганського університету прийшла до висновку, що діагноз по звуку кашлю поставити не можна.

Дослідження було опубліковано в журналі Proceedings of the Royal Society B. Раніше існувала думка, що тривалий, гучний і вологий з мокротою кашель сприймається як ознака хвороби, у порівнянні з простим "чистим" кашлем. Але такі судження є абсолютно невірними.

Дослідники перевірили 200 добровольців, щоб зрозуміти, чи справді вони можуть відрізнити по кашлю хворих людей від здорових.

Учасники дивилися відео на YouTube з людьми, які кашляють. І кожен раз після відтворення відео кожного добровольця запитували, чи є цей кашель симптомами хвороби, або це просто лоскоту в горлі.

Дослідники виявили, що добровольці ставили правильний діагноз лише приблизно у половині випадків, а це є збігом і випадковістю.

Зазначимо, що уміння розпізнавати симптоми різних захворювань допомагає уникати хворих.

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