Чому не можна спати під вентилятором: названа головна небезпека

Чому сон під вентилятором може бути небезпечним (фото: freepik.com)

Лікарі розповіли, чому не можна спати під працюючим вентилятором

Сон з вентилятором може негативно вплинути на здоров'я людей. Фахівці кажуть, що перебування у нічний час поруч з потоком повітря може посилити алергію, м'язові болі або навіть викликати застуду.

Про недоліки сну з включеним вентилятором пише amerisleep.com.

Викликає алергію

Разом з потоком повітря вентилятори також поширюють пил, пилових кліщів, спори, пилок та інші алергени в кімнаті. Вдихання цих алергенів може викликати такі реакції, як надмірне чхання, нежить, сльозотеча, свербіж у горлі і утруднення дихання. Якщо ж ви схильні до алергії або астми, ці алергени можуть погіршити ваші симптоми.

Може стати причиною застуди

Залишивши вентилятор включеним, ви ризикуєте пересушити слизову носогорла. Надмірна сухість викликає надвиробництво слизу, викликаючи синусит, головні болі і закладеність носа, біль у горлі, кашель. Щоб зменшити сухість, ви можете випити трохи води, але вам доведеться часто прокидатися, щоб пити знову і знову.

Сушить шкіру

Постійний викид потоку повітря може також викликати сухість шкіри та подразнення. Щоб уникнути таких неприємностей, ви можете перед сном зволожувати шкіру спеціальними засобами.

Може посилити м'язові болі

Холодне повітря, що циркулює поруч з вами, може викликати скорочення м'язів. Якщо у вас вже є м'язовий біль, він може посилитися, коли ви спите з включеним вентилятором. Концентрований потік прохолодного повітря змушує напружуватися м'язи, викликаючи судоми.

З огляду на ці ризики, фахівці рекомендують замість використання вентилятора відкривати кватирку, а ввечері, перед сном, приймати теплий душ без мила та інших засобів, що сушать шкіру.

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Автор: Светлана Мащенко