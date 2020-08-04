ru
ua
News
News
Новости Украины
Коронавирус
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы
Коронавирус
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи
Travel
Travel
Travel
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети
Мнения

Врачи рассказали, сможет ли кашель рассказать о болезни

Вторник 04 августа 2020 06:50
Врачи рассказали, сможет ли кашель рассказать о болезни
Кашель не расскажет о заболевании (фото: pixabay.com)

Невозможно правильно определить болезнь у человека только по звуку кашля

Ученые развенчали популярный миф о том, что по звуку кашля человека можно диагностировать у него то или иное заболевание. Команда исследователей из Мичиганского университета пришла к выводу, что диагноз по звуку кашля поставить нельзя.

Исследование было опубликовано в журнале Proceedings of the Royal Society B. Ранее существовало мнение, что продолжительный, громкий и влажный с мокротой кашель воспринимается как признак болезни, по сравнению с простым "чистым" кашлем. Но такие суждения являются в корне неверными.

Исследователи проверили 200 добровольцев, чтобы понять, действительно ли они могут отличить по кашлю больных людей от здоровых.

Участники смотрели видео на YouTube с людьми, которые кашляют. И каждый раз после воспроизведения видео каждого добровольца спрашивали, является ли этот кашель симптомами болезни, или это просто щекотки в горле.

Исследователи обнаружили, что добровольцы ставили правильный диагноз лишь примерно в половине случаев, а это является совпадением и случайностью.

Отметим, что умение распознавать симптомы различных заболеваний помогает избегать больных.

Как мы ранее писали, врачи рассказали, почему нельзя спать под работающим вентилятором.

Также мы сообщали, что ученые назвали ключевые симптомы COVID-19, не кашель и температура

Читайте РБК-Украина в Google News

Новости Украины болезнь
Lite
On Top
Продолжая просматривать RBC.UA Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности, Правилами пользования сайтом и согласны с использованием файлов cookie. Ознакомиться
Соглашаюсь