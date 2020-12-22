Лікарі розповіли, чи вплине новий штам коронавірусу на ефективність вакцини

Вакцина від коронавірусу (фото: РБК-Україна)

Українські лікарі розповіли, чи вплине новий штам коронавірусу з Британії на ефективність вакцини від COVID-19. У Національній академії наук, де активно вивчають проблеми і наслідки поширення коронавірусу, повідомляють українцям, що причин для хвилювання немає.

"Ця мутація не зачіпає С-протеїн, тобто вона не відіб'ється на специфічності вакцини. Вакцина буде дієвою", – розповів "Сегодня" доктор біологічних наук, директор Інституту біохімії ім. А. В. Палладіна НАН України Олександр Комісаренко.

Новий штам швидше поширюється, але він не такий жорсткий, як його попередник через якого локдаун оголосили практично у всьому світі.

"Його поширеність значно більше – на 70%, а може й більше, ніж того, який був до цього. Але, на щастя, він не є летальним і не викликає більш важкий перебіг захворювання", – сказав Комісаренко.

Медики запевняють, що мутація вірусів - це нормальний процес.

"Сама по собі мутація не повинна нас лякати. Ці процеси відбувалися весь час. Нові штами – вони будуть з'являтися, тому що це природний процес", – розповіла пульмонолог Світлана Гук.

Лікарі нагадують, що якщо ви одужали, - не поспішайте знімати маску. Випадки повторного зараження все ж існують.

"Ваша імунна відповідь до нового штаму, можливо, не така, вона не може 100-відсотково збігатися, бо цей ген у нього мутований, але тим не менш якісь частинки збігаються, і ваша імунну відповідь, можливо, на 70 відсотків буде здатна боротися з новим штамом", – резюмувала пульмонолог.

Як ми писали раніше, відомий руйнівник міфів зробив важливу заяву про новий тип коронавірусу з Британії.