Відомий руйнівник міфів зробив важливу заяву про новому тип коронавірусу з Британії

Блогер зробив заяву про новий штам коронавіруса (фото: РБК-Україна)

У Великобританії зафіксований новий варіант коронавірусу Sars-COV2. У країні посилився карантин, авіасполучення з іншими країнами припинено. Відомий блогер (Артем Албул) під ніком "Проклятий раціоналіст" зробив важливу заяву про новий штам коронавірусу на своєму відео, опублікованому на YouTube.

За словами блогера, ЗМІ винесли з нової інформації найстрашніші заголовки, мовляв, новий штам буде більш заразним, ніж колишній. Але на даний момент немає точних наукових доказів цьому твердженню.

За словами блогера, коефіцієнт зараження нового штаму дорівнює 70% в той час, як SARS-COV2 трьох. Але цей показник не сильно вплине на дійсне зараження людей, через те, що введені карантинні заходи та інше.

"Проклятий раціоналіст" спростував думку про те, що на цей штам не буде діяти вакцина. Також він розповідає, як реагувати на нові тривожні новини, що надходять з Британії.

"По-перше, це чергове нагадування, що вірус нікуди не подівся і пандемія ще далека від завершення. Дистанція і носіння масок має залишатися в пріоритеті. Це стосується і тих, хто перехворів", - сказав блогер.

Блогер розповів про новий штам коронавіруса

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