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Лікарі розповіли, як накрити новорічний стіл без шкоди для фігури

Автор: Людмила Жукова

Новий рік настане вже через пару днів, а українці вже практично підготували святковий стіл. Як зробити так, щоб він був корисним для здоров'я і радісним для всієї родини?

Про це розповіли медики на сторінці Школи правильного харчування в Facebook.

Не забувайте, що достаток страв на столі - це не головне. Важливо зібратися в колі улюблених людей в святковий вечір.

Ви зможете приготувати корисні і смачні частування без шкоди для фігури та здоров'я. Насправді в цьому немає нічого складного.

Головні Поради для святкового столу

  • Готувати можна кілька страв різного типу, але для себе вибрати по 1-2 кожного типу, дотримуючись рекомендацій оптимального розміру порцій;
  • відмовтеся від майонезу, віддайте перевагу легким салатам з пікантними й різноманітними заправками або йогуртом;
  • краще утриматися від споживання жирного м'яса і качок, краще приготувати що-небудь з телятини, курки, перепелів, кролика;
  • не потрібно довго сидіти за столом, краще зробити два підходи з інтервалом 3-4 години (наприклад, час обіду і вечері);
  • споживайте алкоголь помірно, пам'ятайте про його шкоду, віддавайте перевагу сухим напоям невеликої міцності, розбавляйте їх водою або додавайте багато льоду;
  • безалкогольні напої повинні бути без цукру - вода з цитрусовими і м'ятою, настій каркаде і т. п (табу лимонадам, колі, сокам, компотам)
  • Не сідайте голодними за стіл, повноцінно харчуйтеся протягом дня.

І пам'ятайте, що головне кількість їжі і її збалансованість.

Як ми раніше писали, названа найкраща закуска під спиртне на Новий Рік.

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