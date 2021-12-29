Лікарі розповіли, як накрити новорічний стіл без шкоди для фігури

Новий рік настане вже через пару днів, а українці вже практично підготували святковий стіл. Як зробити так, щоб він був корисним для здоров'я і радісним для всієї родини?

Про це розповіли медики на сторінці Школи правильного харчування в Facebook.

Не забувайте, що достаток страв на столі - це не головне. Важливо зібратися в колі улюблених людей в святковий вечір.

Ви зможете приготувати корисні і смачні частування без шкоди для фігури та здоров'я. Насправді в цьому немає нічого складного.

Головні Поради для святкового столу

Готувати можна кілька страв різного типу, але для себе вибрати по 1-2 кожного типу, дотримуючись рекомендацій оптимального розміру порцій;

відмовтеся від майонезу, віддайте перевагу легким салатам з пікантними й різноманітними заправками або йогуртом;

краще утриматися від споживання жирного м'яса і качок, краще приготувати що-небудь з телятини, курки, перепелів, кролика;

не потрібно довго сидіти за столом, краще зробити два підходи з інтервалом 3-4 години (наприклад, час обіду і вечері);

споживайте алкоголь помірно, пам'ятайте про його шкоду, віддавайте перевагу сухим напоям невеликої міцності, розбавляйте їх водою або додавайте багато льоду;

безалкогольні напої повинні бути без цукру - вода з цитрусовими і м'ятою, настій каркаде і т. п (табу лимонадам, колі, сокам, компотам)

Не сідайте голодними за стіл, повноцінно харчуйтеся протягом дня.

І пам'ятайте, що головне кількість їжі і її збалансованість.