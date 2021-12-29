Лікарі розповіли, як накрити новорічний стіл без шкоди для фігури
Новий рік настане вже через пару днів, а українці вже практично підготували святковий стіл. Як зробити так, щоб він був корисним для здоров'я і радісним для всієї родини?
Про це розповіли медики на сторінці Школи правильного харчування в Facebook.
Не забувайте, що достаток страв на столі - це не головне. Важливо зібратися в колі улюблених людей в святковий вечір.
Ви зможете приготувати корисні і смачні частування без шкоди для фігури та здоров'я. Насправді в цьому немає нічого складного.
Головні Поради для святкового столу
- Готувати можна кілька страв різного типу, але для себе вибрати по 1-2 кожного типу, дотримуючись рекомендацій оптимального розміру порцій;
- відмовтеся від майонезу, віддайте перевагу легким салатам з пікантними й різноманітними заправками або йогуртом;
- краще утриматися від споживання жирного м'яса і качок, краще приготувати що-небудь з телятини, курки, перепелів, кролика;
- не потрібно довго сидіти за столом, краще зробити два підходи з інтервалом 3-4 години (наприклад, час обіду і вечері);
- споживайте алкоголь помірно, пам'ятайте про його шкоду, віддавайте перевагу сухим напоям невеликої міцності, розбавляйте їх водою або додавайте багато льоду;
- безалкогольні напої повинні бути без цукру - вода з цитрусовими і м'ятою, настій каркаде і т. п (табу лимонадам, колі, сокам, компотам)
- Не сідайте голодними за стіл, повноцінно харчуйтеся протягом дня.
І пам'ятайте, що головне кількість їжі і її збалансованість.