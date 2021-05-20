Лікарі розповіли, кому категорично заборонено їсти молоду картоплю

Як правило, такий коренеплід відварюють цілком в підсоленій воді і подають на стіл з вершковим маслом і свіжим кропом. Картоплю можна смажити, запікати, готувати овочеві рагу.

У чому небезпека молодої картоплі

Але важливо пам'ятати, що в молодій картоплі може бути багато нітратів, так як її вирощують в прискореному темпі, щоб встигнути в сезон.

Найбільше небезпечної речовини в шкірці картоплі. Але одночасно саме шкірка містить максимальну кількість корисних речовин. Якщо ви впевнені у виробнику, а можливо самі виростили овоч на городі, то не зіскрібайте шкірку занадто ретельно, а краще - готуйте прямо в ній.

А ось куплений на ринку овоч краще замочити в холодній воді на півгодини. Такий спосіб допоможе зменшити кількість шкідливих речовин на чверть.

Кому овоч не можна їсти

Не рекомендується зловживати картоплею і хворим з серйозними формами діабету, а також дітям, вагітним і годуючим жінкам.

Лікарі кажуть, що шкідливість від надлишку нітратів в молодому коренеплоді переважить всі його переваги.

Чим корисна картопля

Картопля багата окремими мікроелементами, особливо вітаміном С, - з'їдена зі шкіркою одна середня картопляна бульба вагою в 150 г забезпечує близько половини добової потреби у вітаміні С для дорослих (100 мг).

Крім того, картопля є хорошим джерелом вітамінів В1, В3, В6 і мінералів, таких як залізо, калій, фосфор і магній, містить фолат, пантотенову кислоту і рибофлавін.

Картопля також містить харчові антиоксиданти, які відіграють важливу роль у профілактиці захворювань, пов'язаних зі старінням.