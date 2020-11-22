Лікарі розповіли, кому категорично протипоказано їсти картоплю

Лікарі втомлюються повторювати, що будь-який продукт має свої протипоказання до вживання, попри високий вміст корисних елементів і вітамінів. Картопля – не виняток. Щобільше, лікарі вважають, що при достатньо великій кількості хвороб її краще не вживати в їжу. Про це пише видання The Saxon.

Як повідомляється, рекомендації щодо повного виключення картоплі з раціону в медичній практиці досить рідкісні. Зазвичай її обмежують, коли потрібно знизити надходження легкозасвоюваних вуглеводів. Це особливо актуально для людей з цукровим діабетом. Водночас необхідно пам'ятати, що в картоплі є і корисні складні повільнозасвоювані вуглеводи, а їх співвідношення з легкозасвоюваними залежить від способу і ступеня кулінарної обробки. Так, при повному розварюванні картоплі, наприклад, при приготуванні пюре відбувається руйнування харчових волокон під термічним і механічним впливом. У зв'язку з цим картопляне пюре має високий глікемічний індекс, а значить, при однаковому розмірі порції найбільше вплине на рівень цукру в крові.

Крім цього, дієтологи радять обмежити в раціоні картоплю при надлишковій масі тіла та ожирінні. І в цьому випадку також необхідно враховувати метод приготування і віддавати перевагу вареній і запеченій картоплі.

Медики також відзначають, що сира картопля особливо небезпечна для організму. За даними вчених, у бульбах цієї рослини міститься отрута соланін. Він стає смертельним у дуже великих кількостях, починаючи з 200 мг. Точне дозування залежить від ваги людини, стану нирок та печінки. Але від 400 мг більшість все одно вмирає. В бульбах, що вживаються в їжу, міститься до 0,05 %, найбільше соланіну міститься в шкірці.

Серед інших небезпек сирої картоплі – глисти та непереносимість чистого крохмалю. Лікарі повідомляють, що бульби можуть бути заражені яйцями глистів. Вони дуже добре пристосовуються до землі, і грунт дозволяє паразитам виживати навіть в суворі зими. Тому лікарі рекомендують ретельно мити картоплю і піддавати її термічній обробці.

Людський організм не пристосований до засвоєння крохмалю в чистому вигляді, тобто без термічної обробки. І це особливо відчувається, коли речовина поглинається в значних обсягах. Так що захоплення сирою картоплею може обернутися серйозними шлунково-кишковими проблемами: запорами або розладами, метеоризмом, судомами, дискомфортом. Корисні речовини буде важко засвоювати. Звичайно, це не так небезпечно, як отрута або паразити. Але приємного теж недостатньо.

Високий вміст крохмалю і вплив на глікемічний індекс цієї рослини здатні вплинути й на фігуру. Найбезпечніші рецепти для талії – картопля, зварена "в мундирі" або запечена у духовці або в мультиварці. А ось від смаженої картоплі, чіпсів і картоплі фрі варто відмовитися.

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