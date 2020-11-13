Лікарі розповіли, до якої хвороби призводить носіння маски: як нівелювати ризик

Маска призводить до захворювань шкіри (ілюстративне фото: canva.com)

Лікарі впевнені, що найбільш безпечною маскою є бавовняна

Через пандемію коронавіруса у всьому світі практично кожен вже звик до щоденного носіння засобів індивідуального захисту. Попри те, що пройшов майже рік, лікарі нещодавно заявили про ризики, пов'язані з носінням маски. Як виявилося, вона призводить до збільшення проблем зі шкірою, а іноді – їх провокує. Про це повідомляє The BMJ.

На думку дерматологів, з початку поширення коронавірусної інфекції все більше людей почали скаржитися на проблеми зі шкірою, і пов'язано це саме з носінням маски. За результатами досліджень стало відомо, що у людей з чутливою шкірою частіше розвивається екзема при носінні максі. Ця хвороба являє собою певну алергічну реакцію, а боротися з нею досить складно.

Медики прийшли до цього висновку, коли 60-річний чоловік з декількома шкірними алергічними реакціями, переніс дерматит, який був пов'язаний з носінням маски. У пацієнта була діагностована форма екземи, яка посилюється реакцією на матеріал або речовину. Лікарі зрозуміли, що висипання з'явилося лише там, де прилягають еластичні частини маски.

Також експерти розповіли, як нівелювати ризики для здоров'я, коли носіння маски обов'язково. По-перше, її потрібно носити тільки там, де ви потенційно можете заразитися – в приміщеннях, транспорті та навіть на вулиці, якщо навколо вас ходять люди на відстані не більше 4-6 метрів (вітер можна допомогти інфекції переміщатися в повітрі). Крім того, експерти рекомендують обирати засоби індивідуального захисту, створені з використанням натуральних матеріалів, наприклад, бавовняні.

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