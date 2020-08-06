Лікарі застерігають: не їжте диню, якщо маєте ці хвороби

В Україні почався сезон динь. Через холодну весну врожай почали збирати пізніше, проте саме у серпні вже можна вибрати соковиту та ароматну диню.

Але їсти її можна далеко не всім, а тим більше - зловживати цим овочем.

Кому не можна їсти диню

"Не дивлячись на те, що диню відносять до сімейства гарбузових, вміст цукру в ній набагато вищий", - зазначає імунолог і дієтолог Людмила Гончарова в ефірі каналу "Україна".

Тому максимальна порція, яку радить дієтолог - 300 грамів і до сьомої вечора. Та головне - ні з чим не змішувати. А декому взагалі від дині краще відмовитися.

"Це самодостатній продукт, він не любить сусідства інших фруктів чи ягід, інакше буде здуття і метеоризм. Не слід вживати диню, якщо є якісь порушення слизової, цукровий діабет - коли ми можемо викликати роздратування", - розповідає лікар.

Як зберігати диню

У холодильнику ціла диня може зберігатися до тижня, розрізана лише два дні.

При цьому, кажуть спеціалісти в ефірі "Ранок з Україною", не варто забувати, що сильний запах дині може ароматизувати інші продукти, тому зберігати її під харчовою плівкою.

Диня позбавляє каміння на зубах!

Але при усіх можливих "небезпеках", диня - містить багато корисних речовин, таких як калій, залізо, вітамін С, В1 та В2, каротин та фосфор. До того ж, це чудова профілактика атеросклерозу, серцево-судинних хвороб та підвищеного холестерину. Цей овоч добре втамовує спрагу та навіть допомагає позбутися каміння на зубах.

Також українцям розповіли, як вибрати стиглу диню. Тут є кілька секретів: вона має бути жовтою, мати шершаву сіточку, а ось хвостик дині повинен бути ледь м’яким. Більше про те, як купити найсолодшу і найсоковитішу диню - розповів продавець зі стажем.

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