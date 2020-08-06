Врачи предупреждают: не ешьте дыню, если у вас есть эти болезни

В Украине начался сезон дынь. Из-за холодной весны урожай начали собирать позже, однако именно в августе уже можно выбрать сочную и ароматную дыню.

Но есть ее можно далеко не всем, а тем более - злоупотреблять этим овощем.

Кому нельзя есть дыню

"Несмотря на то, что дыню относят к семейству тыквенных, содержание сахара в ней намного выше", - отмечает иммунолог и диетолог Людмила Гончарова в эфире канала "Украина".

Поэтому максимальная порция, которую советует диетолог - 300 граммов и до семи вечера. И главное - ни с чем не смешивать. А некоторым вообще от дыни лучше отказаться.

"Это самодостаточный продукт, он не любит соседства других фруктов или ягод, иначе будет вздутие и метеоризм. Не следует употреблять дыню, если есть какие-то нарушения слизистой, сахарный диабет - когда мы можем вызвать раздражение", - рассказывает врач.

Как хранить дыню

В холодильнике целая дыня может храниться до недели, разрезанная лишь два дня.

При этом, говорят специалисты в эфире "Ранок з Україною", не стоит забывать, что сильный запах дыни может ароматизировать другие продукты, поэтому хранить ее лучше под пищевой пленкой.

Дыня избавляет от камней на зубах!

Но при всех возможных "опасностях", дыня содержит много полезных веществ, таких как калий, железо, витамин С, В1 и В2, каротин и фосфор. К тому же, это прекрасная профилактика атеросклероза, сердечно-сосудистых заболеваний и повышенного холестерина. Этот овощ хорошо утоляет жажду и даже помогает избавиться от камней на зубах.

Также украинцам рассказали, как выбрать спелую дыню. Здесь есть несколько секретов: она должна быть желтой, иметь шероховатую сеточку, а вот хвостик дыни должен быть немного мягким. Больше о том, как купить сладкую и самую сочную дыню - рассказал продавец со стажем.

Узнайте также точный и простой метод того, как выбрать сладкий и спелый арбуз.