Лікарі пояснили, як підготуватися до вагітності та чи можна спланувати стать дитини

В інтернеті можна знайти сотні методів, щоб спланувати стать дитини, і в смартфонах багатьох жінок є календарі, що підказують вдалі дні для вагітності. Але залишається питання, чи можна вірити таким порадам і покладатися на ці підказки?

Що з цього правда, а що міф, пояснили українські лікарі в програмі "Ранок з Україною" на каналі "Україна".

Чи можна спланувати стать дитини

Незважаючи на масу інформації в мережі про "дієві способи" спланувати стать малюка, фахівці запевняють, що поки технологій насправді не існує.

Лікарі звертають увагу, що інакше вони були б маркетинговими, але аж ніяк не у вільному доступі.

Таким чином, ніхто не може спланувати стать дитини, крім природи.

Але для того, щоб завагітніти, є багато методик і навіть додатків у ваших смартфонах, які можуть допомогти.

Як підготуватися до вагітності

Розповідаючи про ефективні методи для планування вагітності, репродуктолог Олександр Дарій вказав на важливість анатомічних особливостей будови жіночого організму.

"Для того, щоб ефективніше було одне положення при закінченні статевого життя, або інше положення. Це все дуже важливо, але не впливає на стать, це впливає на ймовірність настання вагітності", - розповів він.

При цьому завідувач жіночої консультації Сергій Бакшеєв зазначив, що мобільні додатки для вистежування овуляцій дійсно працюють.

Для всіх жінок підійдуть менструальні календарі

"Сучасні менструальні календарі виходять на рівень інтелектуальних календарів і порад на рівні медичних працівників. Я можу сказати, що не тільки додатки для відслідковування овуляції, але й медичні калькулятори для професійної роботи застосовуються лікарями нашої жіночої консультації", - сказав медик.

Але тут є деякі нюанси, адже календар буде корисним для середньостатистичної жінки, яка не має проблем з жіночим здоров'ям.

"Я рекомендую використовувати інформацію від лікаря - він має сказати, який у вас цикл, і порадить конкретний додаток, щоб орієнтуватись, коли найбільш вірогідні дні настання вагітності", - висловився на цей рахунок репродуктолог.