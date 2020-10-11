Лікарі назвали три непомітних ознаки підвищеного цукру в крові

Медики розповіли про приховані ознаки підвищеного цукру в крові, про які можна не здогадуватися, продовжуючи вести нездоровий спосіб життя.

Але надлишок цукру в організмі може говорити про стан, який передує діабету, а також говорить про можливий розвиток онкологічного захворювання. Про це пише lenta.ua.

Сильна спрага

Вам здається, що зі здоров'ям у вас усе в порядку, але ви часто відчуваєте сильну спрагу. Причому вона може не зникати навіть тоді, коли ви тільки-тільки випили води. Така ознака може бути першим тривожним дзвіночком.

Підвищений апетит

Лікарі кажуть, що ця ознака може вказувати на те, що в організмі надлишок цукру. Якщо вам весь час хочеться їсти попри те, що з часу обіду минуло лише півгодини, зверніться до лікаря.

Часте сечовипускання

Ще однією ознакою переддіабетичного стану є бажання багато і часто бігати в туалет "по-маленькому". Зазвичай лікарі радять в першу чергу звертати на це увагу.

Відзначимо, що всі ці приховані симптоми високого цукру, можуть бути як вдень, так і вночі. Якщо ви помітили, що з організмом відбуваються подібні зміни, терміново звертайтеся до лікаря.

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