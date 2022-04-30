Лікарі назвали суперовоч для жінок: продовжує молодість і швидко нормалізує здоров'я

Овочі корисні абсолютно всім, і вони повинні складати більшу частину раціону в будь-якому віці. Але є справжні суперфуди, які потрібно їсти й здоровим, і особливо – тим, у кого здоров'я ослаблене.
Дієтолог Наталія Краснова назвала суперовоч, який обов'язково повинні вживати всі жінки. Що це за овоч – читайте нижче.
Як стверджує експерт, найкорисніший овоч для жінок – це звичайна редька. І її потрібно обов'язково включити в раціон, особливо після 45 років.
Цей овоч недорогий і дуже корисний. Редька є прекрасною вітамінною підтримкою організму. Якщо її є регулярно, то можна легко заповнити нестачу калію, натрію, магнію, кальцію, заліза і різних вітамінів.
Редька корисна для жінок
Для жіночого організму редька більш корисна, ніж для чоловічого. Вона упорядковує роботу щитовидної залози, швидко нормалізує гормональний фон і знижує болі під час критичних днів.
Сік редьки теж корисний
Сік редьки корисний для молодості шкіри: на ній довго не з'являються глибокі зморшки та пігментні плями. Але і для чоловіків редька корисна - вона зменшує запалення простати.
Для досягнення кращого ефекту, овоч найкраще їсти в чистому вигляді й в салатах, заправлених нерафінованою рослинною олією.
Кому редька протипоказана
Навіть такий корисний овоч може викликати проблеми зі здоров'ям. Її не можна їсти людям, у яких є проблеми зі шлунком, підвищена кислотність, захворювання нирок і при подагрі.
З дуже великою обережністю потрібно вживати редьку вагітним жінкам, оскільки цей овоч може викликати тонус матки.
Нагадаємо, раніше ми розповідали про те, що Ектор Хіменес-Браво показав, чим годує бійців ЗСУ.
А також ми писали про те, що і як можна заморожувати в холодильнику.