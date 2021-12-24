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Лікарі назвали симптоми Омікрона, які легко сплутати з іншими захворюваннями

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П'ятниця 24 грудня 2021 15:13
Лікарі назвали симптоми Омікрона, які легко сплутати з іншими захворюваннями Лікарі назвали нові симптоми штаму Омікрон (Колаж РБК-Україна)
Автор: Анна Шиканова

Коронавірус штаму Омікрон дуже швидко поширюється по планеті. Багато країн знову посилили карантинні обмеження через новий різновид захворювання.

У Омікрона крім специфічних симптомів коронавірусу, спостерігаються й інші ознаки, які легко можна сплутати з проявами інших захворювань. Про це пише Express.

Як стверджують медики, на відміну від інших штамів коронавірусу, в Омікрона є свої унікальні симптоми. Вони нетипові, але їх можна сплутати з іншими захворюваннями.

Більшість штамів коронавірусу проявляється такими симптомами: висока температура, безперервний кашель, втрата або зміни нюху і смаку.

При Омікроні пацієнти відзначили появу й інших ознак: нудота і втрата апетиту.

Як розповів професор генетичної епідеміології Королівського коледжу Лондона Тім Спектор, у багатьох пацієнтів першими ознаками захворювання стала нудота, невелика температура, болі в горлі та головні болі.

У більш важких випадках при зараженні штамом Омікрон спостерігалася блювота. Також характерними ознаками Омікрона є кашель, втома, закладеність носа і нежить.

Єдиний спосіб підтвердити або спростувати зараження коронавірусом – це ПЛР-тест. Оскільки цей метод дослідження націлений на кілька частин вірусного геному, то зараження Омікроном він також покаже.

Крім того, за словами дослідників, штам Омікрон м'якший, ніж вірус штаму Дельта. У інфікованих на 40-70% менше шансів потрапити до лікарень.

Негайної госпіталізації потребує близько 15-20% пацієнтів, у яких діагностовано Омікрон. Найбільша небезпека цього вірусу - він поширюється із загрозливою швидкістю.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що в Україні виявили 12 варіантів штаму "Дельта".

А також розповідали про те, що лікарі назвали нові та незвичайні симптоми коронавірусу штаму Омікрон.

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Омикрон Коронавірус
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