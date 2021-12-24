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Врачи назвали симптомы Омикрона, которые легко спутать с другими заболеваниями

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Пятница 24 декабря 2021 15:13
Врачи назвали симптомы Омикрона, которые легко спутать с другими заболеваниями Врачи назвали новые симптомы штамма Омикрон (Коллаж РБК-Украина)
Автор: Анна Шиканова

Коронавирус штамма Омикрон очень быстро распространяется по планете. Многие страны снова усилили карантинные ограничения из-за новой разновидности заболевания.

У Омикрона кроме специфических симптомов коронавируса, наблюдаются и другие признаки, которые легко можно спутать с проявлениями других заболеваний. Об этом пишет Express.

Как утверждают медики, в отличии от других штаммов коронавируса, у Омикрона есть свои уникальные симптомы. Они нетипичны, но их можно спутать с другими заболеваниями.

Большинство штаммов коронавируса проявляется такими симптомами: высокая температура, непрерывный кашель, потеря или изменения обоняния и вкуса.

При Омикроне пациенты отметили появление и других признаков: тошнота и потеря аппетита.

Как рассказал профессор генетической эпидемиологии Королевского колледжа Лондона Тим Спектор, у многих пациентов первыми признаками заболевания стала тошнота, небольшая температура, боли в горле и головные боли.

В более тяжелых случаях при заражении штаммом Омикрон наблюдалась рвота. Также характерными признаками Омикрона является кашель, усталость, заложенность носа и насморк.

Единственный способ подтвердить или опровергнуть заражение коронавирусом – это ПЦР-тест. Так как этот метод исследования нацелен на несколько частей вирусного генома, то заражение Омикроном он также покажет.

Кроме того, по словам исследователей, штамм Омикрон более мягкий, чем вирус штамма Дельта. У инфицированных на 40-70% меньше шансов попасть в больницы.

В немедленной госпитализации нуждается около 15-20% пациентов, у которых диагностирован Омикрон. Самая большая опасность этого вируса – он распространяется с угрожающей скоростью.

Напомним, ранее мы писали о том, что в Украине обнаружили 12 вариантов штамма "Дельта".

А также рассказывали о том, что врачи назвали новые и необычные симптомы коронавируса штамма Омикрон.

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Омикрон Коронавирус
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