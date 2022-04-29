Лікарі назвали шість способів позбутися підвищеного тиску

Проблема з підвищеним тиском може проявитися у дорослої людини в будь-якому віці. Найчастіше гіпертонія починає розвиватися через неправильний спосіб життя, постійних стресів, зловживання алкогольними напоями, забрудненого середовища проживання або ж - генетичної схильності.

Лікарі назвали шість способів, які допоможуть позбутися від підвищеного тиску і в рази знизять ризик розвитку інсультів. Читайте про них нижче.

Дієта

Медики рекомендують дотримуватися дієти, яка містить основне правило – якомога менше солі в їжі. Добова доза солі для людини - 4-5 г. Перевищення цієї дози може спровокувати розвиток гіпертонії.

Варто відзначити, що важливо не тільки знизити вживання солі при приготуванні страв, але і вибирати ті продукти, які містять її якомога менше.

Фізична активність

За словами експертів, знизити ризик розвитку проблем з судинами, серцем і тиском допоможуть регулярні фізичні вправи – не менше 30 хвилин в день.

Це допомагає підвищити метаболізм глюкози та знизити тиск. Можна вибирати той вид фізичної діяльності, який підійде саме вам. І навантаження варто збільшувати поступово.

Контроль за вагою

Зайва вага стає причиною багатьох проблем зі здоров'ям. Але ожиріння часто призводить до гіпертонії. Річ у тому, що через зайві кілограми можуть утворюватися у великій кількості ліпіди в крові.

Відмова від шкідливих звичок

В першу чергу - від куріння і спиртного. Нікотин і алкоголь згубно впливають на серцево-судинну систему і зловживання стає частою причиною виникнення інсульту та інфаркту.

Режим роботи та відпочинку

Якщо постійно лягати спати дуже пізно, не дотримуватися необхідної кількості годин для відпочинку, то можна порушити роботу всього організму. І це призводить до проблем з тиском.

Стабілізація душевного стану

Якщо ви постійно перебуваєте в стані гострого стресу, постійно про щось переживаєте, хвилюєтеся - це теж призводить до підвищення тиску. Доведіть до ладу нервову систему і намагайтеся стабілізувати психологічний стан.