Лікарі назвали найшкідливіший маринад для шашликів: виділяє канцерогени

В Україні літо в самому розпалі, а також сезон вилазок на природу. Природно, що багато українців люблять посмажити м'ясо на відкритому повітрі, але не багато хто замислюється, чим дуже шкідливо маринувати шашлик. Дієтолог Ірина Морозова повідомила, що найбільш шкідливим маринадом для м'яса є майонез. Якщо ви хочете залишатися здоровими, відмовтеся від цього соусу назавжди.

За словами фахівця з харчування, майонез при нагріванні перетворюється в канцероген. Також у ньому величезну кількість жирів.

"Останнім часом, навіть у середовищі своїх знайомих медиків я нерідко стикаюся з тим, що шашлик маринують в майонезі. Це чи не найгірший варіант для тих, кому дорого здоров'я. При впливі високих температур майонез виділяє канцерогенні речовини, не кажучи вже про те, що така кількість жирів просто неприйнятно", - цитує дієтолога видання "Голос".

Зазначимо, що другим некорисним маринадом після майонезу є оцет. Він негативно впливає на шлунково-кишковий тракт і при частому вживанні викликає хвороби нирок. Якщо ви не знали, то оцту досить багато і в звичайному, магазинному майонезі.

Дієтологи також не рекомендують використовувати кефір в якості маринаду для шашлику, всупереч думці, що він робить м'ясо ніжним. У поєднанні з м'ясом кефір перешкоджає засвоєнню заліза і білка. З цієї страви ви не отримаєте нічого корисного.

Дієтолог рекомендує використовувати для маринаду кмин, цибулю, зелень і трави. Відзначимо, що в східній кухні вважається неприпустимим маринувати м'ясо у вині або в оцті. Кухарі вважають, що такі соуси вбивають смак м'яса.

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