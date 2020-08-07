Лікарі назвали найшкідливіший алкогольний напій: навіть невелика доза згубна

Лікарі назвали найнебезпечніший алкоголь, мала порція якого може бути згубною для нашого організму. Особливо погано це тому, що зазвичай напій п'ють літрами, та ще й в прикуску з різними солоностями-копченостями.

Йдеться про пиво, яке по одному з досліджень вважають за краще пити 49% українців (правда в цей відсоток входить і горілка). А ось 62% молоді полюбляє розслаблятися виключно пивом.

Наркологи попереджають, що цей алкогольний напій вкрай шкідливий навіть не вмістом спирту, а через важкі метали. Так, в пиві був виявлений кобальт. Він потрапляє туди з хмелю - рослина має властивість витягати важкі метали в процесі росту.

Лікарі кажуть, що всього в 375 мл пива міститься гранично допустима добова доза цієї речовини, пише Країна Здоров'я.

Особливо кобальт шкідливий для серця.

"Метали, що містяться в пиві і пивних напоях, викликають кардіопатію, ожиріння серця, за патологією нерідко слідує смерть хворого", - говорять фахівці.

Крім того, лікарі попереджають, що вживання великої кількості рідини призводить до розвитку варикозного розширення вен і збільшення серця.

Основною ознакою розвитку пивного алкоголізму фахівці називають неможливість розслабитися або посидіти з друзями без цього напою. Друга стадія - коли ви п'єте пиво кожен день (навіть якщо трохи).

Якщо ж ви спробували зменшити кількість випитого пива або ж зовсім від нього відмовитися, і відчули "синдром відміни" (тремтіння рук, сухість у роті, головний біль, слабкість і пітливість), а пару ковтків "повернуло вас до життя", вам пора до нарколога.

Самим же безпечним і навіть корисним алкогольним напоєм є червоне сухе вино. І справа все в чудо-речовині ресвератролі. Саме цей антиоксидант, що міститься у вині, ставить його на перші місця всіх рейтингів корисного алкоголю.

Раніше ми писали, що колір очей може передбачити схильність до алкоголізму. Вчені зробили цікаве відкриття.