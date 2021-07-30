Експерти назвали найкорисніші фрукти і ягоди в серпні

Через кілька днів настане останній місяць літа. При цьому серпень дуже багатий на різні фрукти і ягоди. У цьому місяці можна поласувати персиками, сливами, кавунами, яблуками, грушами, динями і т.д.
Експерти розповіли про найкорисніші ягоди і фрукти в серпні. Детальніше читайте в нашому матеріалі нижче.
Українцям радять в серпні обов'язково їсти кавуни, дині та обліпиху. Масло обліпихи використовується для лікування виразки та інших захворювань шлунково-кишкового тракту.
У спекотну погоду добре втамує спрагу кавун, оскільки він містить багато заліза. Диня допоможе заповнити недолік вітаміну С і каротину в організмі.
Крім того, рекомендується їсти вишні і виноград. Також останній місяць літа потішить томатами, солодкими перцями і баклажанами. Медики рекомендують додати у свій раціон і молода картопля, адже він багатий вітаміном С.
Нагадаємо, лікарі з'ясували, для кого кавуни протипоказані. Вживання цієї ягоди може посилити деякі захворювання і погіршити стан організму.
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При цьому деякі продукти допоможуть впоратися навіть з частими мігренями і реакцією на перепади погоди.