Лікарі назвали ранні ознаки раку шлунка: коли потрібно терміново бігти до лікаря

Як відзначають фахівці, рак шлунка - це аномальний ріст клітин, який починається у внутрішніх органах людини.

Ризик виникнення такого раку вище у людей старше 75 років. Найчастіше цей вид раку зустрічається у чоловіків.

Доктор Кевін Ель-Хайек з Клівленда повідомив, що є потенційно "попереджувальні знаки" раку шлунка. Вони проявляються при походах в туалет.

"Змінюються звички вашого кишечника. Може бути, ви відчуваєте незвичайні періодичні напади діареї або запору. У вас кров у стільці або блювота. Це зустрічається набагато рідше, але це може статися, якщо ви втрачаєте багато крові", - зазначив фахівець.

Він додав, що у раку може бути багато різних симптомів, але виявити їх дуже важко. Багато симптомів можуть сигналізувати про інших захворюваннях організму.

Він назвав характерні ознаки саме раку шлунка:

Утруднення ковтання

Відчуття здуття живота після їжі

Відчуття ситості після вживання невеликої кількості їжі

Печія

Нетравлення шлунка

Нудота

Болі в животі

Ненавмисна втрата ваги

Блювота

"Якщо у вас є ознаки та симптоми, які вас турбують, запишіться на прийом до лікаря. Ваш лікар, швидше за все, спочатку розслідує найбільш поширені причини цих ознак і симптомів", - рекомендує медик.

Він додав, що основним методом діагностики раку шлунка є ендоскопія.

Цей тест допомагає досліджувати слизову оболонку стравоходу, шлунка і дванадцятипалої кишки.