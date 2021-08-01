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Симптоми підвищеного цукру і діабету: названі маловідомі ознаки

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Неділя 01 серпня 2021 18:05
Симптоми підвищеного цукру і діабету: названі маловідомі ознаки Медики назвали маловідомі симптоми діабету (Колаж РБК-Україна)
Автор: Анна Шиканова

Симптоми підвищеного цукру і початкових стадій діабету дуже багато, але зазвичай на них не звертають увагу або пов'язують з іншими захворюваннями. Однак раннє виявлення цього захворювання допоможе швидко взяти під контроль рівень цукру в крові, уникнути серйозних ускладнень і навіть повністю вилікуватися.

Які ранні симптоми діабету і підвищеного цукру зазвичай не помічають, розповіли в журналі Medicine.

Збільшення цукру в крові - це реакція на те, що організм людини перестає правильно виробляти інсулін або перестає реагувати на нього адекватно через розвиток інсулінорезистентності.

Гіперглікемія відбивається на роботі всього організму і збільшує ризик виникнення стоматологічних захворювань. У роті у людини можуть з'явитися й інші ознаки того, що з'явилися проблеми з рівнем цукру або початкова стадія діабету.

Як відзначають медики у своєму дослідженні, у багатьох людей з діабетом з'являються негативні зміни в ротовій порожнині й саме їх вчені називають маловідомими симптомами діабету.

  • Інфекція пародонту (пародонтоз)
  • Печіння в роті
  • Дисфункція слинних залоз
  • Кандидоз (молочниця) в порожнині рота

Фахівці відзначають, що найпершою ознакою може стати наліт на язиці. При високому рівні глюкози, цукор починає проникати не тільки в кров, але і в слину – це створює сприятливі умови для розвитку грибкової інфекції.

Молочниця може стати результатом цих процесів і проявлятися у вигляді нальоту на язику. У 47% пацієнтів з діабетом щільний і об'ємний наліт на язиці був одним з перших ознак розвитку діабету. Додаткова ознака - відчуття печіння.

Важливо!

Ще одним маловідомим симптомом медики назвали ксеростомію (сухість) і збільшення привушних залоз. Ксеростомія веде до гінгівіту, карієсу і стоматиту.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що лікарі назвали три ознаки діабету, які видно по очах.

А також розповідали про те, що таке "хвороба мандрівників" і як від неї швидко позбутися.

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