Лікарі назвали відчуття в животі, які можуть сигналізувати про рак кишечника
Оскільки ракові клітини накопичуються в пухлині, неконтрольований ріст клітин може блокувати кишечник, що призводить до непрохідності кишечника. У цьому випадку буде два попереджувальних знака.
Про це повідомляє видання Express.
Лікарі провели дослідження і з'ясували, що про пухлину в кишечнику можуть сигналізувати два неприємних відчуття в животі. Коли пухлина блокує кишечник, то у людини з'являються переймоподібні болі в животі, а також відчуття здуття живота.
Інші можливі ознаки раку - запор, нездатність відхаркуватися і блювота.
Експерти зазначили, що непрохідність кишечника - це серйозне ускладнення, яке найчастіше зустрічається у пацієнтів при прогресивному раку.
Всі можливі симптоми раку кишечника
- Кровотеча з заднього проходу (прямої кишки) або кров в стільці.
- Зміна вашої звичайної звички дефекації, наприклад, більш рідкий стілець, більш часте сечовипускання або запор.
- Припухлість, яку лікар може намацати в задньому проході або в животі, частіше справа.
- Відчуття напруги в задньому проході (як ніби вам потрібно какати), навіть після спорожнення кишечника.
- Схуднення.
- Біль в животі або задньому проході.
- Втома і задишка.
Коли ракова пухлина повністю або частково блокує кишечник, харчові відходи не можуть вийти з організму.
Лікарі також попереджають, що в запущених випадках раку кишечника пухлина може поширитися на печінку. Метастази в печінку, як відомо, є найбільш поширеним місцем поширення раку кишечника.
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