Симптоми раку молочної залози: сім ранніх ознак, на які слід звернути увагу

Рак молочної залози щорічно вражає безліч людей у всьому світі, але понад 20% випадків хвороби можна запобігти. Виявлення самих ранніх ознак новоутворення або аномалії є ключем до визначення недуги.

Про ознаки, які можуть свідчити про рак молочної залози, написало видання Express .

Рак молочної залози частіше зустрічається у жінок, чоловіки складають не менше одного відсотка всіх випадків.

Основні симптоми раку молочної залози часто включають пухлину в грудях і зміни соска або шкіри.

Згідно з програмою "Профілактика раку молочної залози", знайомство зі своїми грудьми - це найпростіший спосіб виявити будь-які незвичайні зміни або ознаки і симптоми раку молочної залози, але як це зробити правильно?

Найкращий спосіб перевірити вашу груди - це підняти руку над головою, щоб розтягнути тканину молочної залози. Потім долонею необхідно помацати навколо грудей, не забуваючи ключицю, і під пахвою.

На що слід звертати увагу при огляді грудей

Розуміння того, що є нормальним, а що ненормальним, є особистим для кожного, але є кілька ключових ознак, які можуть вказувати на рак молочної залози.

За словами професора Кліона Кірван, потрібно переконатися, що на ваших грудях немає ямочок або спотворень на шкірі. Потім потрібно покласти руки на стегна і натиснути вниз, щоб скоротити м'язи, і переконається, що це не викликає ямочок на грудях.

Також підніміть руки над головою і переконайтеся, що вигини ваших грудей виглядають нормальними, а ваші соски виглядають так, як вони виглядали завжди і не почали втягуватися.

Щоб перевірити, чи відчуваєте ви свої груди, професор Кірван рекомендує використовувати гель для душу на подушечках чотирьох пальців, обертаючи рукою, як циферблат. Таким чином, ви зможете досліджувати задню стінку і ребристу область ваших грудей під час прийому душу.

Поширені ознаки раку молочної залози

Видима грудка в грудях або під пахвою

Ямочки або депресія шкіри

Набряк всієї або частини молочної залози

Зміни сосків, в тому числі інверсії

Почервоніння

Подразнення шкіри або зміна текстури

Кров'янисті виділення з соска

Національна служба охорони здоров'я США визнає, що більшість пухлин молочної залози не є злоякісними, але завжди краще перевірити їх у лікаря.

Експерти також зазначили, що коливання гормонів протягом менструального циклу може вплинути на розмір і зовнішній вигляд жіночих грудей.

Найкраще перевіряти груди не рідше одного разу на місяць, бажано після того, як у вас настала і закінчилася менструація, коли ваші груди найбільш стабільні.

Чи відрізняються симптоми раку молочної залози у чоловіків і жінок

Незважаючи на те, що рак молочної залози не відноситься тільки до однієї статі, симптоми часто схожі як у чоловіків, так і у жінок.

За даними вчених, основним симптомом раку молочної залози у чоловіків є пухлина в грудях. Також можуть бути порушені сосок або шкіра.

Інші ранні ознаки раку молочної залози у чоловіків