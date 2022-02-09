Врачи назвали ощущения в животе, которые могут сигнализировать о раке кишечника

Поскольку раковые клетки накапливаются в опухоли, неконтролируемый рост клеток может блокировать кишечник, что приводит к непроходимости кишечника. В этом случае будет два предупреждающих знака.

Врачи провели исследование и выяснили, что об опухоли в кишечнике могут сигнализировать два неприятных ощущения в животе. Когда опухоль блокирует кишечник, то у человека появляются схваткообразные боли в животе, а также ощущение вздутия живота.

Другие возможные признаки рака - запор, неспособность отхаркиваться и рвота.

Эксперты отметили, что непроходимость кишечника - это серьезное осложнение, которое чаще всего встречается у пациентов при прогрессивном раке.

Все возможные симптомы рака кишечника

Кровотечение из заднего прохода (прямой кишки) или кровь в стуле.

Изменение вашей обычной привычки дефекации, например, более жидкий стул, более частое мочеиспускание или запор.

Припухлость, которую врач может нащупать в заднем проходе или в животе, чаще справа.

Ощущение напряжения в заднем проходе (как будто вам нужно какать), даже после опорожнения кишечника.

Похудение.

Боль в животе или заднем проходе.

Усталость и одышка.

Когда раковая опухоль полностью или частично блокирует кишечник, пищевые отходы не могут выйти из организма.

Врачи также предупреждают, что в запущенных случаях рака кишечника опухоль может распространиться на печень. Метастазы в печень, как известно, являются наиболее распространенным местом распространения рака кишечника.