Врачи назвали ощущения в животе, которые могут сигнализировать о раке кишечника
Поскольку раковые клетки накапливаются в опухоли, неконтролируемый рост клеток может блокировать кишечник, что приводит к непроходимости кишечника. В этом случае будет два предупреждающих знака.
Об этом сообщает издание Express.
Врачи провели исследование и выяснили, что об опухоли в кишечнике могут сигнализировать два неприятных ощущения в животе. Когда опухоль блокирует кишечник, то у человека появляются схваткообразные боли в животе, а также ощущение вздутия живота.
Другие возможные признаки рака - запор, неспособность отхаркиваться и рвота.
Эксперты отметили, что непроходимость кишечника - это серьезное осложнение, которое чаще всего встречается у пациентов при прогрессивном раке.
Все возможные симптомы рака кишечника
- Кровотечение из заднего прохода (прямой кишки) или кровь в стуле.
- Изменение вашей обычной привычки дефекации, например, более жидкий стул, более частое мочеиспускание или запор.
- Припухлость, которую врач может нащупать в заднем проходе или в животе, чаще справа.
- Ощущение напряжения в заднем проходе (как будто вам нужно какать), даже после опорожнения кишечника.
- Похудение.
- Боль в животе или заднем проходе.
- Усталость и одышка.
Когда раковая опухоль полностью или частично блокирует кишечник, пищевые отходы не могут выйти из организма.
Врачи также предупреждают, что в запущенных случаях рака кишечника опухоль может распространиться на печень. Метастазы в печень, как известно, являются наиболее распространенным местом распространения рака кишечника.
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