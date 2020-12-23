Лікарі назвали несподівану шкоду мандаринів: особливо небезпечні після їжі

Лікарі назвали шкоду мандаринів (ілюстративне фото: freepik.com)

Мандарини – своєрідний символ Нового року. Цей фрукт є обов'язковим на Новорічному столі будь-якого українця. Проте лікарі попереджають, що вживати його потрібно перед святковою вечерею, інакше він буде небезпечний для організму. Коли і як можна вживати мандарини без шкоди для організму – розповіли лікарі.

Мандарини є одним з найбагатших джерел вітаміну С, а також захищають від простудних захворювань. Але можуть провокувати інші хвороби при їх неправильному вживанні. Як повідомляють дієтологи, мандарини треба їсти на початку застілля, а ніяк не на десерт. Про це повідомляє HealthLine.

Медики відзначають, що просто не потрібно налягати на мандарини після м'яса. Потрапивши в шлунок після основних страв, важкого м'яса, вони не переваряться і почнуть бродити, викликаючи печію, відрижку і здуття живота. Також краще обмежитися кількома мандаринами, а не з'їдати весь пакет. У цьому випадку ви ще убезпечите себе від алергії.

Аскорбінова кислота в складі мандаринів може подразнювати слизову оболонку шлунка, тому їх не можна вживати при виразковій хворобі, підвищеній кислотності й під час загострення запальних захворювань шлунка і кишечника. Також їх варто виключити з раціону людям, які страждають на гепатит, холецистит і нефрит. Велика кількість каротину і вітаміну А в мандаринах може накопичуватися в печінці й пошкоджувати її, якщо орган ослаблений хворобою.

Крім того, мандарини часто викликають алергії. Тому не варто їх переїдати й давати дітям до 2-3 років.

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