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Лікарі назвали найгірший алкогольний напій: кому його пити точно не можна

Фото: лікарі назвали найгірший алкогольний напій (freepik)
Автор: Світлана Мащенко

Лікарі розповіли, який алкогольний напій є ворогом номер один, особливо для тих, у кого проблеми з метаболізмом і вагою.

Про це пише Eatthis.

Медики кажуть, що хорошого алкоголю не існує, як і безпечної дози. Але є ворог номер один: це група дуже солодких алкогольних коктейлів.

Наслідками такого спиртного, крім закономірної інтоксикації організму, буде підвищення рівня холестерину ЛПВЩ, проблеми з серцем, кислотний рефлюкс і збільшення ваги.

"Якщо ви стежите за своєю вагою, тримайтеся подалі від певних видів алкоголю та алкогольних напоїв. Найгірший алкогольний напій для вісцерального жиру (найнебезпечнішого) - це калорійний напій, приготований з додаванням цукру", - говорить лікар-дієтолог Джулі Аптон.

У перелік найнебезпечніших з цієї точки зору напоїв входять: піна колада, май тай, шоколадний мартіні і так далі.

Раніше ми писали, з якими антибіотиками можна і не можна поєднувати алкоголь.

Також експерти розповіли, який алкоголь дуже шкодить серцю.

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