Лікарі назвали цей щоденний продукт вбивцею організму: відмовтеся від нього зовсім!

Лікарі розповіли про щоденний продукт, без якого не обходиться щоденний раціон більшості українців. Мова йде про банальний хліб, який, як виявилося, шкідливіше за цукор.
Про це повідомляє lenta.ru.
Культура вживання хліба розвинена в нашій країні, як у жодній іншій. Ще з дитячого садка до першого, другого і компоту нам давали скибочку чорного або білого борошняного виробу.
Кожен знає приказку, що "Хліб - всьому голова" прикмету, що хліб ні в якому разі не можна викидати. Таке шанобливе ставлення до виробу з борошна можна пояснити - раніше люди харчувалися бідно, тому намагалися доповнити мізерну трапезу хлібом. Він наповнював шлунок і давав відчуття ситості на тривалий час.
Але в наш час закушувати пельмені окрайцем хліба виглядає блюзнірством. Обов'язкова присутність його на столі йде з побуту багатьох сімей. І вони абсолютно праві - лікарі кажуть, що хліб і зовсім потрібно прибрати з нашого раціону. Максимум - два-три рази в рік.
Річ у тому, що в хлібі міститься велика кількість вуглеводів, тим самим він завдає навіть більшу шкоду, ніж цукор.
Кількість вуглеводів в продукті набагато перевищує необхідну людині норму. Щоб "відпрацювати" один з'їдений шматочок хліба, треба годину пітніти в тренажерному залі.
До того ж рівень глікемічного індексу хліба складає 80, а цукру - всього 65.
"Це нас вбиває, руйнує нашу підшлункову", - каже дієтолог Олексій Ковальков.
Він закликав повністю виключити хліб із свого раціону або вживати його вкрай рідко - не частіше двох-трьох разів на рік.
Раніше дієтолог розповіла про найшкідливіший маринад для шашликів, через який при смаженні виділяються канцерогени.