Лікарі назвали цей щоденний продукт вбивцею організму: відмовтеся від нього зовсім!

Культура вживання хліба розвинена в нашій країні, як у жодній іншій. Ще з дитячого садка до першого, другого і компоту нам давали скибочку чорного або білого борошняного виробу.

Кожен знає приказку, що "Хліб - всьому голова" прикмету, що хліб ні в якому разі не можна викидати. Таке шанобливе ставлення до виробу з борошна можна пояснити - раніше люди харчувалися бідно, тому намагалися доповнити мізерну трапезу хлібом. Він наповнював шлунок і давав відчуття ситості на тривалий час.

Але в наш час закушувати пельмені окрайцем хліба виглядає блюзнірством. Обов'язкова присутність його на столі йде з побуту багатьох сімей. І вони абсолютно праві - лікарі кажуть, що хліб і зовсім потрібно прибрати з нашого раціону. Максимум - два-три рази в рік.

Чому хліб такий шкідливий

Річ у тому, що в хлібі міститься велика кількість вуглеводів, тим самим він завдає навіть більшу шкоду, ніж цукор.

Кількість вуглеводів в продукті набагато перевищує необхідну людині норму. Щоб "відпрацювати" один з'їдений шматочок хліба, треба годину пітніти в тренажерному залі.

До того ж рівень глікемічного індексу хліба складає 80, а цукру - всього 65.

"Це нас вбиває, руйнує нашу підшлункову", - каже дієтолог Олексій Ковальков.

Він закликав повністю виключити хліб із свого раціону або вживати його вкрай рідко - не частіше двох-трьох разів на рік.