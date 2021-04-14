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Врачи назвали этот каждодневный продукт убийцей организма: откажитесь от него совсем!

Автор: Светлана Мащенко

Врачи рассказали про каждодневный продукт, без которого не обходится каждодневный рацион большинства украинцев. Речь идет о банальном хлебе, который, как оказалось, вреднее сахара.

Об этом сообщает lenta.ru.

Культура употребления хлеба развита в нашей стране, как в никакой другой. Еще с детского сада к первому, второму и компоту нам давали ломтик черного или белого мучного изделия.

Каждый знает поговорку, что "Хлеб - всему голова" и примету, что хлеб ни в коем случае нельзя выбрасывать. Такое уважительное отношение к изделию из муки можно объяснить - раньше люди питались скудно, поэтому старались дополнить скудную трапезу хлебом. Он наполнял желудок и давал чувство сытости на более длительное время.

Но в наше время закусывать пельмени краюхой хлеба выглядит кощунством. Обязательное присутствие его на столе уходит из быта многих семей. И они совершенно правы - врачи говорят, что хлеб и вовсе нужно убрать из нашего рациона. Максимум - два-три раза в год.

Почему хлеб так вреден

Дело в том, что в хлебе содержится большое количество углеводов, тем самым он наносит даже больший вред, чем сахар.

Количество углеводов в продукте намного превышает необходимую человеку норму. Чтобы "отработать" один съеденный кусочек хлеба, нужно час пахать в тренажерном зале.

К тому же, уровень гликемического индекса хлеба составляет 80, а сахара - всего 65.

"Это нас убивает, разрушает нашу поджелудочную", - говорит диетолог Алексей Ковальков.

Он призвал полностью исключить хлеб из своего рациона либо употреблять его крайне редко - не чаще двух-трех раз в год.

Ранее диетолог рассказала про самый вредный маринад для шашлыков, из-за которого при жарке выделяются канцерогены.

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