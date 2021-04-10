Названо найнебезпечніший маринад для шашликів: при смаженні виділяються канцерогени

З приходом в Україну весняного тепла, багато хто відправляється на природу, щоб приготувати м'ясо на мангалі. Шашлик на дровах на природі - відмінне проведення часу вихідного дня, але така страва може завдати шкоди здоров'ю. Особливо якщо його неправильно замаринувати. Які інгредієнти для цього можуть нести потенційну небезпеку - читайте нижче в матеріалі.

За словами лікаря-дієтолога Ірини Морозової, найнебезпечнішими є маринади, приготовані на основі оцту або майонезу.

Майонез при впливі високих температур виділяє канцерогенні речовини, крім того, він дуже жирний, а зловживання оцтом призводить до проблем з ШКТ і нирками.

"Я нерідко стикаюся з тим, що шашлик маринують в майонезі - це чи не найгірший варіант для тих, кому дорого здоров'я. При впливі високих температур майонез виділяє канцерогенні речовини, не кажучи вже про те, що така кількість жирів просто неприйнятна", - зазначила лікар.

Якщо ж маринувати м'ясо в оцті, можна зіткнутися з проблемами шлунково-кишкового тракту і нирок. Причому той же майонез, крім інших компонентів, містить у собі оцет.

Не рекомендує лікар використовувати ще один досить поширений маринад - кефір. Хоча, вважається, що він робить м'ясо м'яким.

Річ у тому, що кефір перешкоджає засвоєнню організмом заліза і білка, що міститься в м'ясі.

"Мало того, що ви шкодите собі смаженим м'ясом і важкою їжею, організм ще і не в змозі отримати з неї нічого корисного - ні білка, ні мікроелементів", - говорить Морозова.

Замість цього лікар запропонувала відмінну альтернативу - "здоровий маринад" на основі кмину, цибулі, зелені і трав.