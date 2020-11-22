Лікарі розповіли, коли небезпечно пити каву

Коли небезпечно пити каву (фото: pixabay)

Лікарі розповіли про те, коли і як правильно пити каву

Лікарі кажуть, що кава може заподіяти серйозну шкоду здоров'ю, якщо пити її неправильно. Фахівці застерегли любителів починати ранок з чашки міцного ароматного напою.

Так, медики стверджують, що вживання кави на голодний шлунок може призвести до серйозних неприємностей з шлунково-кишковим трактом. Якщо захоплюватися цим, невдовзі як "бонус" можна заробити загострення хронічного панкреатиту, гастриту, виразкової хвороби, які знаходяться в стадії ремісії. Про це пише facenews.

Люди, які п'ють каву натщесерце, як правило, мають проблеми з харчовою поведінкою. Вони не відчувають вранці здорового почуття голоду, а кава потрібна лише для того, щоб підбадьоритися.

Медики кажуть, що каву треба пити виключно після їжі. В такому випадку напій можна поєднувати з чим завгодно - молоком, вершками, цукром. Але зазвичай кавомани воліють пити по кілька чашок кави на день у перервах між їжею.

Фахівці впевнені, що здоровій людині кава шкоди не зробить, навіть якщо її пити ввечері. Але якщо у вас є хронічні хвороби, то з кавою потрібно бути обережніше.

Раніше лікарі повідомили, як по пальцях на руках розпізнати агресивний і небезпечний вид раку.

Також дієтологи розповіли, кому категорично не можна їсти хурму, бо це загрожує неприємними наслідками для шлунково-кишкового тракту.

Крім того лікарі назвали ряд фруктів, які не можна їсти на сніданок, бо це загрожує виразкою і гастритом.