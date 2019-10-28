Лікарський скандал: під Дніпром з "швидкої" випав пацієнт (відео)

У Новомосковську Дніпропетровської області з машини швидкої допомоги під час руху на дорогу випав пацієнт. Людина опинилася на межі проїжджої частини та ледь не потрапила під колеса автомобіля, який рухався за "швидкою".

На щастя, чоловікові дуже пощастило, він не втратив свідомість, а зміг самостійно встати. Лікарі все-таки змогли доставити хворого в лікарню, як і планувалося. Зараз за розслідування цього інциденту взялася поліція.

"Поки тотальна корупція знищує Новомосковську міську медицину, з іржавих і вбитих карет швидкої допомоги на повному ходу випадають хворі. І це вже не жарти", - підписали відео на YouTube.

Відео: Чоловік випав з швидкої допомоги (YouTube)

Користувачі мережі дуже негативно відреагували на інцидент зі швидкою допомогою і висловили свої емоції в коментарях.

Просто по дорозі з'ясувалося, що у хворого не було з собою поліса.

Зупиніть! Зупиніть! Віті, Віті треба вийти.

Я в шоці!!!

Вигнати відразу!

Жах, водія звільнити треба.

Скріншот коментарів