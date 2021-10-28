ru ua
Чт, 28 жовтня News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2020 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору

Лікар повідомив, в чому небезпека нової мутації штаму "Дельта": я такого ще не бачив

Новость на русском →
Четвер 28 жовтня 2021 13:16
Лікар повідомив, в чому небезпека нової мутації штаму "Дельта": я такого ще не бачив В Україні вже нова мутація штаму "Дельта" (freepic.com)
Автор: Людмила Жукова

Мутація нового штаму "Дельта" вже в Україні і вона дуже небезпечна. Варіант цього вірусу відрізняється заразністю.

Про це ТСН повідомив лікар зі Львова Тарас Жиравецький.

Цей варіант вірусу поширюється швидше за всіх попередніх і ще більш заразний, уточнив медик.

"На жаль, дійсно у нас є новий штам вірусу, який просто мегаскоро поширюється, на який ми, медики, не розраховували", – повідомив лікар.

За його словами, уникнути інфікування новим варіантом вірусу буде вкрай складно, адже він більш заразний, ніж його попередник.

"Те, що я бачу по пацієнтам, то я такого ще не бачив - це настільки все стрімко в сенсі поширення, і настільки чітко це інфікує людину, що тут без коментарів. Тобто якщо раніше ще були шанси, що хтось не заразився, то зараз практично майже всі заражаються", - зізнався Жиравецький.

Доктор розповів, що новий мутований штам коронавірусу, зафіксований на території Великобританії, застав зненацька наших лікарів і владу, адже поширюється надзвичайно стрімкими темпами.

Як ми раніше писали, в Україні досліджували реальну ефективність вакцини проти COVID-19.

Читайте РБК-Україна в Google News
Коронавірус "Дельта"
LITE
Свято 28 жовтня: що строго заборонено робити в день Юхима
Свято 28 жовтня: що строго заборонено робити в день Юхима