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Київський маніяк працював у столиці тренером: спливли нові подробиці скандальної справи

Київ, Четвер 01 жовтня 2020 12:51
Київський маніяк працював у столиці тренером: спливли нові подробиці скандальної справи
У Києві стає все більше жертв небезпечного маніяка (Колаж РБК-Україна)
Автор: Анна Шиканова

З'явилися дані про особу небезпечного злочинця, який бив жінок в Києві і доводив їх до суїциду

У Києві був затриманий небезпечний маніяк, жертвами якого стало кілька жінок. Дві жертви злочинця покінчили життя самогубством, і поліція вирішила відновити розслідування, оскільки вважає, що жінок могли довести до суїциду.

Злочинець орудував вже багато років і його досі не могли притягнути до кримінальної відповідальності. Однак нещасний випадок з молодою жінкою, на ім'я Ольга, дав можливість нарешті заарештувати страшного тирана. Після того як у поліції повідомили інформацію про злочинця і закликали інших жінок повідомляти про злочини, виявилися й інші жертви маніяка.

У соціальних мережах розсекретили особистість злочинця. Ним виявився відомий у Києві тренер і лікар Олексій Волков. На своїх сторінках він вказував, що займається спортивною медициною.

Як розповіла одна з потерпілих Ася Зброцька, Волков побив її у 2013 році та спалив її автомобіль. З 2013 року на нього заведено дві кримінальні справи, але до відповідальності Волкова досі не притягли.

Київський маніяк працював у столиці тренером: спливли нові подробиці скандальної справи

Скріншот

Ще одна дівчина, Катерина Васильківська, повідомила, що спілкувалася зі злочинцем, але вчасно припинила спілкування та уникла небезпеки.

"Я з ним зустрічалася. Три побачення. Після цього він почав бути нав'язливим, і я його заблокувала, потім довго мені писав, що я невихована. І я додумалася їздити з побачень з ним додому на таксі, і він не підвозив. Він такий ніжний і привітний. І донька з ним живе, і дружина померла, коли дочка зовсім маленька була. І такий він пасивний романтичний. Взагалі ніякого натяку на агресію", - розповіла Васильківська в коментарях на сторінці Тетяни Лупової у Facebook.

Київський маніяк працював у столиці тренером: спливли нові подробиці скандальної справи

Скріншот

Подібну історію повідомила родичка останньої жертви Волкова – Ольги, яка на цей час знаходиться в лікарні після побиття в жахливому стані. Жінка поїхала з Волковим в заміський будинок, між ними виник конфлікт, і вона спробувала поставити крапку у відносинах. На шум відреагували сусіди й цілком імовірно, що цим вони врятували їй життя.

"Нещодавно вона познайомилася з чоловіком, який втерся їй у довіру, і вона не підозрювала, що він виявиться жорстоким маніяком. Коли Оля почала помічати дивності в поведінці, хотіла припинити з ним спілкування, але як видно, піти від не вийшло", - написала Світлана Войтенко у Facebook.

Київський маніяк працював у столиці тренером: спливли нові подробиці скандальної справи

Олександр Волков

У Ольги множинні травми головного мозку, переломи черепа, ребер, променевої кістки, множинні забої голови, тулуба, кінцівок.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли про те, що жертва київського маніяка розповіла про численні побої.

А також ми писали про те, що під Києвом вітчим жорстоко побив семирічного пасинка.

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