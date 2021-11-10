Доктор розповів, чому від деяких вакцин від COVID людям стає погано: пов'язано зі страхом

Вакцинація від коронавірусу в Україні триває, але у багатьох все одно виникає багато страхів, пов'язаних з нею. Це може відбитися і на самопочутті після щеплення.

Чому люди втрачають свідомість після щеплення

Медик вважає, що це пов'язано абсолютно не з якістю вакцини, а зі страхом людини.

"Те, що люди можуть втрачати свідомість після того, як вони зробили вакцинацію - це може і не залежати від вакцини. Ці стани найчастіше пов'язані зі страхом. Тобто через психоемоційні переживання, які відчуває людина перед страхом ін'єкції, вакцинацією, тому що є певні побоювання, пов'язані з міфами", - вважає Лапій.

Лікар нагадав, що деякі люди від виду крові непритомніють. Дуже часто це чоловіки. Тобто сам факт ін'єкції або краплі крові може привести до втрати свідомості.

Реакції на вакцину

Звичайно ж є і реакції на вакцину у вигляді ознобу і температури, але це все дуже індивідуально і не обов'язково, що у всіх людей будуть побічні ефекти. Лапій нагадав, що "побочки" - це реакція імунної системи на вакцину.

"Якщо говорити про реакції у вигляді підвищення температури, грипоподібного симптому, коли є ломота, озноб, то це реакція імунної системи на вакцинацію. І це демонструє розпізнавання імунною системою того, для чого і формується імунна відповідь. Тобто, це розглядається як варіант норми", - сказав медик.

Що таке імунна відповідь

Імунна відповідь - це складна багатокомпонентна, кооперативна реакція імунної системи організму, індукована антигеном, вже розпізнаним як чужорідний, і спрямована на його елімінацію. Явище імунної відповіді лежить в основі імунітету.