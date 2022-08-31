Лікар розвінчала основні міфи про отруєння грибами і назвала їх смертельну дозу
Настає осінь, а з нею і грибна пора. Щорічно від отруєння грибами помирають десятки людей.
Лікар-патологоантом Вікторія П'єц назвала симптоми отруєння грибами, а також розвінчала основні міфи, пов'язані з цим продуктом.
Чому люди можуть отруїтися грибами
По-перше, гриби накопичують важкі метали, радіоактивні частинки з грунту, води або повітря. Тому збирати гриби біля дороги - погана ідея!
По-друге, навіть їстівні гриби можна сплутати з отруйними.
Дітям лісові гриби заборонені (промислові можна з початку прикорму).
Пам'ятайте, що якщо у ваш кошик потрапив хоч один отруйний гриб і ви варите юшку – то вона автоматично стане отруйною.
Ще один міф, це те, що термічна обробка "виводить" токсичні речовини з грибів. Це не так. Якщо гриб їстівний, але перезрілий або накопичив багато важких металів, він стає токсичним.
Симптоми отруєння грибами
- Нудота, блювання, пронос;
- Лихоманка, запаморочення, судоми;
- Галюцинації, головні болі;
- Кровотеча.
Профілактика отруєння грибами
- Якщо ви не впевнені в грибах - краще не беріть їх;
- Не купуйте гриби на ринках;
- Не беріть гриби, що ростуть біля дороги;
- Мийте руки після збору грибів;
- Не давайте дітям лісові гриби (юшку з них, підливу, приправу і т. п)
- Не рекомендується вживати лісові гриби вагітним жінкам.
- Не вживайте сирі гриби.
Якщо вам стало погано після вживання грибів негайно телефонуйте у швидку бажано не викидати гриби (для дослідження).
Лікар нагадала, що смертельна доза, наприклад, блідої поганки - це всього 30-40 грамів.
Нагадаємо, раніше медики пояснили, як уникнути отруєння грибами, адже сезон "тихого полювання" вже розпочався.
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