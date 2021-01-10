ru
ua
News
News
Новини України
Коронавірус
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи
Коронавірус
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Новини шоу-бізнесу
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті
Travel
Travel
Travel
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Точки зору

Лікар розповіла, чим соління небезпечні для здоров'я

Неділя 10 січня 2021 10:26
Лікар розповіла, чим соління небезпечні для здоров'я
Соління можуть призвести до серцево-судинних захворювань (ілюстративне фото: canva.com)
Автор: Анна Кисельова

Доктор медичних наук Антоніна Стародубова розповіла, кому не слід їсти соління. Медик пояснила, що соління належать до продуктів з високим вмістом солі і натрію. Це збільшує ризик розвитку серцево-судинних захворювань, тому споживання таких продуктів повинно бути обмежене.

Вживати соління фахівець радить не частіше одного-двох разів на тиждень. Про це пише ChangeUa.

Сіль, особливо на голодний шлунок, дратує слизові оболонки, тому солінь краще уникати тим, хто страждає запальними захворюваннями шлунка і кишечника, виразками. Не варто також захоплюватися розсолом з ранку як засіб від похмілля – невелика доза дійсно полегшує стан і відновлює водно-сольовий баланс, але важливо не переборщити.

Особливо шкідливі мариновані продукти. На відміну від інших способів соління, при яких збереження вітамінів максимальна, гарячий маринад руйнує багато корисних речовин. Також бактерії повністю знищуються оцтом, тому користі для кишечника такий продукт не несе. Фактично, мариновані овочі "мертві" і майже не зберігають власний смак, що заглушається рясними спеціями. Маринад механічно подразнює смакові рецептори внаслідок кислоти та гострих прянощів, що не дуже корисно.

Краще віддавати перевагу квашеним, моченим і малосольним продуктам, оскільки вони зберігають корисні бактерії у своєму складі й не так згубно впливають на організм за рахунок більш низького вмісту солі.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що у ВООЗ спростували популярний міф про вітаміни при коронавірусі.

А також розповідали про те, що українцям роз'яснили, які продукти є для профілактики грипу та коронавіруса.

Читайте РБК-Україна в Google News

Новини України Життя продуктыдиетология

Lite
On Top
Продовжуючи переглядати RBC.UA Ви підтверджуєте, що ознайомилися з Політикою конфіденційності Правилами користування сайтом і згодні з використанням файлів cookie. Ознайомитися
Погоджуюся