Ось що буде з вашим організмом, якщо часто їсти огірки з насінням

Лікар розповіла, чи можна вживати огірки з насінням, шкідливо це чи корисно. І що буде, якщо робити це регулярно.

Про це повідомила доктор Люсія Гарсіа, пише Quora .

За словами медика, насіння огірка надзвичайно поживне. Дослідження підтвердили, що серед огірків найбільшу харчову цінність має саме насіння, а його поживні речовини в 7,5 разів вище, ніж у огіркової м'якоті.

Насіння огірка містить:

амінокислоти,

вітаміни,

каротин,

тіамін,

рибофлавін,

ксилозу,

фруктозу,

глікозид,

кальцій,

фосфор,

залізо,

калій та інші поживні речовини, необхідні організму.

У 100 грамах насіння огірків міститься близько 90 мг кальцію, а також насіння огірків багате фосфором, що може сприяти засвоєнню кальцію.

Завдяки цьому ефекту, насіння огірка по кальцію корисніше, ніж молоко, соєві боби, насіння кунжуту.

Як вживання насіння огірка впливає на ваше здоров'я

Насіння огірка може координувати роботу внутрішніх органів, активувати сплячі клітини, сприяти регенерації клітин, живити мозок, покращувати пам'ять і дуже корисні для фізичного здоров'я.

Регулярне вживання насіння огірка грає важливу роль в заповненні запасів кальцію і зміцненні кісток.

Насіння огірка може полегшити біль у кістках і суглобах і дуже корисне для здоров'я кісток.