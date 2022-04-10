ru ua
Нд, 10 квітня News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Київ новини Харків новини Маріуполь новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Ось що буде з вашим організмом, якщо часто їсти огірки з насінням

Новость на русском →
Неділя 10 квітня 2022 14:38
Ось що буде з вашим організмом, якщо часто їсти огірки з насінням Фото: чи можна їсти огірки з насінням (pixabay.com)
Автор: Світлана Мащенко

Лікар розповіла, чи можна вживати огірки з насінням, шкідливо це чи корисно. І що буде, якщо робити це регулярно.

Про це повідомила доктор Люсія Гарсіа, пише Quora.

За словами медика, насіння огірка надзвичайно поживне. Дослідження підтвердили, що серед огірків найбільшу харчову цінність має саме насіння, а його поживні речовини в 7,5 разів вище, ніж у огіркової м'якоті.

Насіння огірка містить:

  • амінокислоти,
  • вітаміни,
  • каротин,
  • тіамін,
  • рибофлавін,
  • ксилозу,
  • фруктозу,
  • глікозид,
  • кальцій,
  • фосфор,
  • залізо,
  • калій та інші поживні речовини, необхідні організму.

У 100 грамах насіння огірків міститься близько 90 мг кальцію, а також насіння огірків багате фосфором, що може сприяти засвоєнню кальцію.

Завдяки цьому ефекту, насіння огірка по кальцію корисніше, ніж молоко, соєві боби, насіння кунжуту.

Як вживання насіння огірка впливає на ваше здоров'я

Насіння огірка може координувати роботу внутрішніх органів, активувати сплячі клітини, сприяти регенерації клітин, живити мозок, покращувати пам'ять і дуже корисні для фізичного здоров'я.

Регулярне вживання насіння огірка грає важливу роль в заповненні запасів кальцію і зміцненні кісток.

Насіння огірка може полегшити біль у кістках і суглобах і дуже корисне для здоров'я кісток.

Раніше лікар розповіла, що буде, якщо часто їсти рисову кашу.

Підписуйтесь на дружній Telegram-канал, який висвітлює всі злочини РФ проти України.

Читайте LITE в Google News
здоровье
STYLER
У Києві відкриваються торгові центри і ЦУМ: як працюватимуть магазини
У Києві відкриваються торгові центри і ЦУМ: як працюватимуть магазини