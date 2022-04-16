Лікар розповіла, що трапиться з вами, якщо часто їсти насіння

Що важливого дає нам насіння?

Сире насіння багате:

ненасиченими жирними кислотами,

високоякісним білком,

вітаміном Е,

вітаміном В1,

калієм, фосфором, кальцієм, магнієм, цинком та іншими мікроелементами.

Крім того насіння соняшника не містять холестерину і містить близько 50% жиру, але більшу частину з них складають ненасичені жирні кислоти, а на частку насичених жирів припадає тільки 12%.

Ненасичені жирні кислоти є незамінними жирними кислотами в організмі, які можуть знизити рівень холестерину, зменшити в'язкість крові, поліпшити кровообіг і захистити серцево-судинну і цереброваскулярну системи.

Білок і вітамін Е

Насіння соняшника є відмінним джерелом білка, адже воно містить приблизно 20-30% високоякісного білка.

Вміст вітаміну Е в насінні соняшнику набагато вище, ніж в більшості продуктів харчування. У 100 грамах насіння міститься близько 38 грамів вітаміну Е.

Вітамін Е є природним антиоксидантом, який нейтралізує шкідливі вільні радикали, захищає клітини і уповільнює процес клітинного старіння.

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При цьому насіння соняшника - калорійний продукт. Калорійність насіння соняшника навіть вище, ніж у свинини, яловичини і баранини.

У 100 грамах насіння соняшника міститься близько 600 калорій.

Щоб схуднути, не їжте занадто багато насіння соняшнику, просто з'їдайте жменю кожен день.