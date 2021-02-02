Лікар розповіла, скільки в Україні реально важких хворих на COVID-19

Лікар розповіла про хворих на коронавірус в Україні (фото: РБК-Україна)

Коронавірус в Україні нікуди не зник, але кількість важких хворих у лікарнях, скоротилася майже в два рази від моменту самого піку.

Про це розповіла ТСН лікар-інфекціоніст Ольга Кобевко.

"В реанімації людей багато, так само багато людей в самому відділенні. У порівнянні з піковими моментами, які ми пережили восени й навесні минулого року, то ми зараз маємо трохи більше половини з того, що у нас було. Але є дуже велика проблема у зв'язку з тим, що зараз пацієнти надходять набагато важчі", - розповіла медик.

За словами лікаря, дуже багато людей надходять у лікарні з супутніми патологіями, саме в цьому небезпека отримати ускладнення від COVID-19.

"Мабуть, швидше за все, тому, що загострюються їх супутні патології, які й так є важкими. Яких протягом року майже не обстежували, бо люди боялися звертатися до поліклініки, до сімейних лікарів, вони боялися ходити там, де є інші хворі, щоб не наражати себе на небезпеку заразитися на коронавірус. Можна так сказати, що це запущені випадки, тобто хронічні хвороби, які зараз на тлі коронавірусу дають такий більш ускладнений перебіг. У нас дійсно дуже багато пацієнтів у важкому стані й дуже багато з важкою супутньою патологією", - розповіла інфекціоніст.

Також лікар зазначила, що в лікарнях багато пацієнтів з молоді, але вони швидше справляються з інфекцією.

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