Лікарі розповіли, як проявляється постковідний синдром: не пропустіть тривожні сигнали

Медики розповіли про постковідний синдром (фото: freepic.com)

Коронавірус в Україні нікуди не зник. Інфекція також має свої важкі наслідки, які ще називають постковідним синдромом. До симптомів хвороби відносяться апатія, безсоння, панічні атаки й навіть депресія.

Про це розповіли в сюжеті ТСН. Як не пропустити тривожні сигнали розповіли журналісти. Дуже часто після перенесеного коронавірусу людина відчуває задишку, нудьгу і навіть шкірні висипання. Всі ці симптоми є ознакою постковідного синдрому.

Українець Олег перехворів на коронавірус ще восени 2020 року. З того часу він жодного разу не був в кав'ярні. За його словами, він просто боявся вийти з квартири. У нього почалося безсоння та проблеми з пам'яттю.

"Я у ліфті натискав кнопку і не міг згадати, на якому поверсі я живу. Я забув навіть імена деяких друзів", - згадує Олег.

Лікар-пульмонолог Світлана Гук розповідає, що 60% людей, які видужали від коронавірусу, продовжують відчувати проблеми зі здоров'ям. Тисячі людей відчувають себе знесиленими, навіть після того, як тест на COVID-19 показує негативний результат.

Медики відзначають, що частинки вірусу діють на нервову систему, потрапляючи в організм через органи нюху. Деякі нейрони просто "замовкають". Це і називають психічними розладами.

Як проявляється постковідний синдром

Як ми писали раніше, лікар назвав симптоми легкої форми коронавірусу.