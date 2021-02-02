Врач рассказала, сколько в Украине реально тяжелых больных COVID-19

Врач рассказала о больных коронавирусом в Украине (фото: РБК-Украина)

Коронавирус в Украине никуда не исчез, но количество тяжелых больных в больницах сократилось почти в два раза от момента самого пика.

Об этом рассказала ТСН врач-инфекционист Ольга Кобевко.

"В реанимации людей много, так же много людей в самом отделении. По сравнению с пиковыми моментами, которые мы пережили осенью и весной прошлого года, то мы сейчас имеем чуть больше половины из того, что у нас было. Но есть очень большая проблема в связи с тем, что сейчас пациенты поступают гораздо тяжелее", - рассказала медик.

По словам врача, очень много людей поступают в больницы с сопутствующими патологиями, именно в этом опасность получить осложнения от COVID-19.

"Пожалуй, скорее всего, потому, что обостряются их сопутствующие патологии, которые и так являются тяжелыми. Которых в течение года почти не обследовали, потому что люди боялись обращаться в поликлиники, к семейным врачам, они боялись ходить там, где есть другие больные, чтобы не подвергать себя опасности заразиться коронавирусом. Можно так сказать, что это запущенные случаи, то есть хронические болезни, которые сейчас на фоне коронавируса дают такое более осложненное течение. У нас действительно очень много пациентов в тяжелом состоянии и очень много с тяжелой сопутствующей патологией", - рассказала инфекционист.

Также доктор отметила, что в больницах много пациентов из молодежи, но они быстрее справляются с инфекцией.

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