Лікар розповіла, що допоможе знизити рівень холестерину та ризик серцевих захворювань

У новорічні свята виникає спокуса з'їсти улюблені страви і випити алкоголь, але враховуйте, що це може мати для організму негативні наслідки.
Провідний терапевт Рінанна МакКлімонт поділилася рекомендаціями щодо зниження рівня поганого холестерину шляхом простих змін способу життя, повідомляє британське видання Express.
Вміщені в м'ясі, сирі і деяких рослинних оліях насичені жири збільшують ризик розвитку високого рівня холестерину.
Доктор МакКлімонт вважає, що скорочення споживання насичених жирів може знизити ризик серцево-судинних захворювань на 17%. А перехід на ненасичені олії (наприклад, соняшникову і оливкову) і загальне скорочення кількості вживаних жирів може знизити його на цілих 30%.
Дослідження показали, що споживання трьох грамів розчинної клітковини в день може допомогти знизити рівень холестерину. Можна, наприклад, з'їсти три яблука.
Інші способи збільшення споживання клітковини включають вживання цільнозернових продуктів, таких як макарони та крупи. У поєднанні з вівсом і великою кількістю фруктів і овочів, це створює потужну силу зниження холестерину.
За словами доктора МакКлімонта, аеробні вправи можуть мати велике значення. Дві години на тиждень можуть знизити ризик серцевих захворювань на 7,6% у жінок і на 5,1% у чоловіків.
Крім зниження рівня поганого холестерину, аеробні вправи підвищують рівень хорошого холестерину - тип холестерину, який захищає ваше серце.
Відмова від куріння не тільки знизить ризик розвитку раку, але і знизить рівень холестерину ліпопротеїнів низької щільності (ЛПВЩ).
Спробуйте готувати зі свіжих інгредієнтів. Ваш рівень холестерину, як хороший, так і поганий, є показником здоров'я вашого серця.
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