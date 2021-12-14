Врач рассказала, что поможет снизить уровень холестерина и риск сердечных заболеваний

В новогодние праздники возникает соблазн съесть любимые блюда и выпить алкоголь, но учитывайте, что это может иметь для организма негативные последствия.
Ведущий терапевт Ринанна МакКлимонт поделилась рекомендациями по снижению уровня плохого холестерина путем простых изменений образа жизни, сообщает британское издание Express.
Содержащиеся в мясе, сыре и некоторых растительных маслах насыщенные жиры увеличивают риск развития высокого уровня холестерина.
Доктор МакКлимонт считает, что сокращение потребления насыщенных жиров может снизить риск сердечно-сосудистых заболеваний на 17%. А переход на ненасыщенные масла (например, подсолнечное и оливковое) и общее сокращение количества употребляемых жиров может снизить его на целых 30%.
Исследования показали, что потребление трех граммов растворимой клетчатки в день может помочь снизить уровень холестерина. Можно, к примеру, съесть три яблока.
Другие способы увеличить потребление клетчатки включают в себя употребление цельнозерновых продуктов, таких как макароны и крупы. В сочетании с овсом и большим количеством фруктов и овощей, это создает мощную силу снижения холестерина.
По словам доктора МакКлимонта, аэробные упражнения могут иметь большое значение. Два часа в неделю могут снизить риск сердечных заболеваний на 7,6% у женщин и на 5,1% у мужчин.
Помимо снижения уровня плохого холестерина, аэробные упражнения повышают уровень хорошего холестерина - тип холестерина, который защищает ваше сердце.
Отказ от курения не только снизит риск развития рака, но и снизит уровень холестерина Липопротеинов низкой плотности (ЛПВП).
Попробуйте готовить из свежих ингредиентов. Ваш уровень холестерина, как хороший, так и плохой, является показателем здоровья вашего сердца.
Напомним, эксперты рассказали, какие продукты не стоит хранить в холодильнике.
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