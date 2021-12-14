Врач рассказала, что поможет снизить уровень холестерина и риск сердечных заболеваний

Сокращение потребления насыщенных жиров

Содержащиеся в мясе, сыре и некоторых растительных маслах насыщенные жиры увеличивают риск развития высокого уровня холестерина.

Доктор МакКлимонт считает, что сокращение потребления насыщенных жиров может снизить риск сердечно-сосудистых заболеваний на 17%. А переход на ненасыщенные масла (например, подсолнечное и оливковое) и общее сокращение количества употребляемых жиров может снизить его на целых 30%.

Употреблять продукты, содержащие больше растворимой клетчатки

Исследования показали, что потребление трех граммов растворимой клетчатки в день может помочь снизить уровень холестерина. Можно, к примеру, съесть три яблока.

Другие способы увеличить потребление клетчатки включают в себя употребление цельнозерновых продуктов, таких как макароны и крупы. В сочетании с овсом и большим количеством фруктов и овощей, это создает мощную силу снижения холестерина.

Тренировки

По словам доктора МакКлимонта, аэробные упражнения могут иметь большое значение. Два часа в неделю могут снизить риск сердечных заболеваний на 7,6% у женщин и на 5,1% у мужчин.

Помимо снижения уровня плохого холестерина, аэробные упражнения повышают уровень хорошего холестерина - тип холестерина, который защищает ваше сердце.

Отказ от курения

Отказ от курения не только снизит риск развития рака, но и снизит уровень холестерина Липопротеинов низкой плотности (ЛПВП).

Избегайте обработанные продукты

Попробуйте готовить из свежих ингредиентов. Ваш уровень холестерина, как хороший, так и плохой, является показателем здоровья вашего сердца.