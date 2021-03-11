Лікар розповіла про необхідність нового карантину: буде медичний колапс

"Нехтування карантинними вимог призведе до медичного колапсу. Ми бачимо, що в областях з "червоної" зони це вже сталося. Сталося дуже швидке поширення коронавіруса і регіони не встигли підготуватися. А карантин вводиться саме з метою, щоб розтягнути у часі швидке поширення хвороби. Тому карантин не може зупинити поширення хвороби, він може лише загальмувати цей процес для того, щоб медична система встигла підготуватися до викликів ", - повідомила Мухарська.

За словами медика, в червоних карантинних зонах потрібно дуже строго дотримуватися карантину. При такій умові - тотальний карантин вводити не потрібно.

"На питання про необхідність введення локдауну, як це було рік тому, немає однозначної відповіді. Тому звичайно, чим жорсткіше карантин, тим менше ризик поширення COVID-19. Але з іншого боку є економічні та соціальні причини, які не дозволяють владі йти на жорсткі кроки. На мій погляд, обмежувальні заходи потрібні і цей адаптивний карантин — це цілком нормальний спосіб боротьби з епідемією, але його умов потрібно дотримуватися", — зазначила епідеміолог.