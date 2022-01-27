Лікар розповіла, яке масло найкраще використовувати для смаження і салатів

Фахівець пояснила, що масла з середньоланцюговими тригліцеридами благотворно позначаються на метаболізмі і позитивно впливають на роботу шлунково-кишкового тракту.

"Найкорисніші масла для смаження - тверді (у них висока точка димлення). У їх число входять кокосове масло, масло дхі, качиний жир", - розповіла вона.

"Для салатів і холодних страв краще вибирати сиродавлені або живі масла. Вони виготовляються на дубових пресах і не окислюються, через те, що відсутній контакт з металом. Їх не нагрівають, тому це абсолютно натуральний продукт зі збереженням користі від самої природи", - зазначила нутриціолог.

Ковіненко додала, що також корисні олії холодного віджиму.

Дивіться на пляшку, там повиннен бути напис: "extra virgin" – прямий/холодний віджим). Позначення Extra Virgin на етикетці говорить про те, що перед вами масло першого пресування, тобто отримане безпосередньо шляхом механічного віджиму свіжих плодів.

Масло дхі - це вершкове масло, очищене від домішок за допомогою нагрівання і кип'ятіння на повільному вогні. У процесі приготування з масла випаровується вода, а також втрачається білковий казеїн і істотна частина лактози (молочний цукор запікається при нагріванні до високої температури).