Лікар розповів правду про COVID-ситуацію в Олександрівській лікарні: "в принципі пекло"

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Всі відділення Олександрівської лікарні працюють на прийом пацієнтів з COVID-19. Раніше Васильєв працював у відділенні, яке займалося лор-хірургією. Основна його спеціалізація - хірургія носа, вуха і горла.

За словами медика, зараз середній вік пацієнтів хворих на коронавірус збільшився. Відділення заповнені людьми від 60 до 92 років. Раніше було більше пацієнтів від 45 до 50 років. І тільки іноді траплялися люди 60+.

У хворих безліч патологій

"На моєму останньому чергуванні в однієї пацієнтки, якій 67 років, стався інсульт на тлі ковіда. Під час хвороби уражаються легені, відбувається гіпоксія головного мозку. Як результат - інсульт", - заявив лікар.

Він також зазначив, що у двох пацієнтів стався інфаркт міокарда. Це сталося теж на тлі COVID-19, від якого страждає система кровообігу, оскільки кров стає густішою.

У одного з пацієнтів, який страждає на цукровий діабет, інфаркт стався вдруге. Васильєв зазначив, що дуже багато хворих з ускладненнями. І це люди старше 65 років, які не робили вакцинацію.

Медпрацівникам недоплачують

Доктор каже, що на медсетсрах зараз дуже велике навантаження, так як вони контактують з хворими і роблять за зміну більше 200 ін'єкцій. При цьому їм обіцяли за працю доплату в розмірі 300%, але цих грошей ніхто не бачив.

"За останній місяць вони отримали доплату лише 30%. Я вважаю, що це несправедливо по відношенню до співробітників, які працюють в ковідному відділенні і ризикують своїм життям", - підкреслив доктор.

Зазначається, що медикам швидкої допомоги Києва виплачують доплати в розмірі 300%.