Коронавірус у Харкові: хворих госпіталізують тільки після дзвінка у поліцію

У Харкові пацієнтів з важкою формою коронавірусу і низькою сатурацією відмовляються госпіталізувати через відсутність місць у лікарнях. Жителям міста доводиться погрожувати поліцією, щоб госпіталізувати своїх родичів.

Про це повідомила мешканка Харкова в Telegram-каналі " Труха "і опублікувала відео.

Жінка повідомила, що коронавірусом захворіла її мама. Працівники швидкої, які приїхали на виклик до пацієнтки з сатурацією 32, відмовилися її госпіталізувати. За словами дочки пацієнтки, до них приїжджало п'ять бригад, і всі посилалися на те, що місць у лікарнях немає. Їй довелося пригрозити поліцією і зняти спілкування з медиками на камеру.

"Моя мама захворіла на COVID-19. Жодна швидка допомога, а їх було 5, не хотіла забирати в лікарню, бо немає місць. Після того як взяли камеру і пригрозили поліцією, її відвезли в спочатку в 17-у (там не взяли), а потім у 22-у", - повідомила харків'янка.

Вона додала, що в лікарнях ситуація не краща.

"Якщо до понеділка доживе (лікарі будуть в понеділок) — тоді будемо і лікувати", - сказали в лікарні", - зазначила жінка.

У коментарях жителі Харкова спробували захистити лікарів і пояснювали, що фельдшери швидкої допомоги не винні в тому, що в лікарнях немає місць.