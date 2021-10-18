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Коронавірус у Харкові: хворих госпіталізують тільки після дзвінка у поліцію

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Харків, Понеділок 18 жовтня 2021 15:59
Коронавірус у Харкові: хворих госпіталізують тільки після дзвінка у поліцію У Харкові хворих з низькою сатурацією відмовляються госпіталізувати (фото)
Автор: Анна Шиканова

У Харкові пацієнтів з важкою формою коронавірусу і низькою сатурацією відмовляються госпіталізувати через відсутність місць у лікарнях. Жителям міста доводиться погрожувати поліцією, щоб госпіталізувати своїх родичів.

Про це повідомила мешканка Харкова в Telegram-каналі "Труха"і опублікувала відео.

Жінка повідомила, що коронавірусом захворіла її мама. Працівники швидкої, які приїхали на виклик до пацієнтки з сатурацією 32, відмовилися її госпіталізувати. За словами дочки пацієнтки, до них приїжджало п'ять бригад, і всі посилалися на те, що місць у лікарнях немає. Їй довелося пригрозити поліцією і зняти спілкування з медиками на камеру.

"Моя мама захворіла на COVID-19. Жодна швидка допомога, а їх було 5, не хотіла забирати в лікарню, бо немає місць. Після того як взяли камеру і пригрозили поліцією, її відвезли в спочатку в 17-у (там не взяли), а потім у 22-у", - повідомила харків'янка.

Вона додала, що в лікарнях ситуація не краща.

"Якщо до понеділка доживе (лікарі будуть в понеділок) — тоді будемо і лікувати", - сказали в лікарні", - зазначила жінка.

У коментарях жителі Харкова спробували захистити лікарів і пояснювали, що фельдшери швидкої допомоги не винні в тому, що в лікарнях немає місць.

  • Що може зробити звичайний фельдшер? Його провини тут немає.
  • Який жах!
  • Так що? Приїхати та поїхати, а людина нехай помирає?
  • Я вихідними хворіти не хочу, буду тільки в будні – згідно з логікою.
  • А що вони зроблять? в коридорі покладуть? Я б на місці цієї жінки теж саме б зробила, тільки лікарні забиті реально.
  • Повинні бути чергові лікарі. Люди, що з вами стало?
  • Швидка виконує вказівки оператора, там кажуть, в яку лікарню везти. А якщо реально немає місць?

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що у Хмельницькому ліжка інфекційної лікарні заповнені на 99%.

А також розповідали про те, що у Харкові зайняті всі ліжка з киснем для хворих з COVID-19.

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Харків Коронавірус
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