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Лікар розповів, чому повторно заражаються COVID-19

Автор: Людмила Жукова

Люди можуть повторно заражатися коронавірусом. Це пов'язано з тим, що кожен раз пацієнт може бути інфікований різних штамом і з тим, що вірус може знаходитися в організмі досить довго.

Таку точку зору озвучив "Фактам" лікар-інфекціоніст вищої категорії, викладач Інституту біології і медицини Київського національного університету імені Тараса Шевченка, кандидат медичних наук Юрій Жигарьов.

Лікар не виключає, що причиною повторних заражень також є те, що вірус надовго осідає в організмі і потім знову активізується.

"Однозначно сказати складно. Якщо проводити паралель з грипом, то людина може заражатися різними штамами коронавірусу (тільки недавно у нас з'явилася лабораторія, яка може визначити його геном). Не можна виключити і те, що в організмі вірус може знаходитися досить тривалий час, активуючись на тлі зниження імунітету", - повідомив Жигарьов.

Також медик розповів, чому вірус виборчий, тобто, наприклад, в одній сім'ї вражає не всіх.

"Відомо, що контагіозність цього збудника в кілька разів менше, ніж, наприклад, у вірусу кору. Якщо людина, перебуваючи навіть у близькому контакті з хворим, отримала недостатню дозу коронавірусу, то не захворіє. Також деякі люди через особливості імунної системи більш стійкі до зараження. Не слід забувати і про безсимптомний перебіг інфекції", - резюмував медик.

Як ми писали раніше, експерти назвали хворобу, яка може привести до наступної пандемії.

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